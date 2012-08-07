Священник поцеловал руку Путину - тот на него замахнулся (видео)

Видеозапись вызвала бурное обсуждение в СМИ и блогах.

Видео Youtube

Пресс-секретарь Валаамского монастыря Михаил Шишков сообщил РИА Новости, что игумен попытался поцеловать руку президента России Владимира Путина в знак признания народом Македонии "великого русского народа",

Он пояснил, что поцелуй руки характерен для восточного православия, этот жест обозначает смирение, и в этой традиции не только мирянин целует руку священнику, но и священник - мирянину.

Священник является помощником игумена Валаамского монастыря по приему гостей, сообщил Шишков.

"Он македонец, он приехал в Россию из Македонии и решил посвятить себя служению Богу. Я лично подошел к отцу Мефодию и спросил - вот в СМИ обсуждается вопрос, почему вы поцеловали руку президента России. Он ответил - "Я поцеловал руку президента России в знак признания маленьким народом великого русского народа", - рассказал Шишков РИА Новости.