Магера: По многомандатному округу пойдут меньше 15 партий

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера прогнозирует, что по многомандатному округу на Выборах в Верховную Раду Украины будут баллотироваться меньше 15 партий, а по «мажоритарке» - может быть и 30 кандидатов на одно место в округе.

Об этом А.Магера рассказал в интервью УНИАН.

В частности, говоря об участниках выборов, он опроверг информацию Партии регионов, что именно они первыми зарегистрировали в ЦВК партийный список. По словам А.Магеры, «первыми были коммунисты. А до них – только самовыдвиженцы. Потом уже список кандидатов по многомандатному государственному округу принесли Партия регионов и ВО «Батькивщина». Четвертыми – «УДАР». Еще ждем списки от «Свободы» и «Украина – Вперед!». Ну и от «Нашей Украины». Возможно, еще несколько партий… Я прогнозировал, что по общенациональному округу будет до 15 партий, а получится еще меньше. И это хорошо. Избирателям легче будет. А у кого какой номер будет на выборах, решит жеребьевка. Так что первый, второй, третий – не важно».

На вопрос, с чем связано уменьшение желающих баллотироваться по общенациональному округу, заместитель главы ЦИК разъяснил: «Все очень просто. Раньше почему много партий было? Потому что право на внесение кандидатур в состав окружных комиссий имели только те партии, которые баллотируются по многомандатному округу. А теперь любая партия, выдвигающая даже одного кандидата по мажоритарному округу, имеет право присутствовать во всех 225 окружных комиссиях и 34 тысячах участковых. Поэтому нет смыла тратить более 2 млн грн и идти по общенациональному округу. А ведь большинство партий в Украине - технические, созданные в том числе для зарабатывания на продаже своих мест в комиссиях».

А.Магера рассказал, как будут выглядеть бюллетени на этот раз: «У каждого избирателя, кроме заграничных участков, их будет два. Первый – это бюллетень для многомандатного округа, второй – для окружного. По каждому мажоритарному округу будет утвержден свой, отдельный бюллетень».

При этом он не исключил, что «может быть и 30 кандидатов на одно место в округе. Тем более, что для победы «мажоритарщикам» достаточно минимального большинства. А это не совсем правильно. Нужна мажоритарная система абсолютного большинства. То есть, если никому не удалось с первой попытки получить более 50% голосов, то проводится повторное голосование между двумя кандидатами, набравшими самое большее количество голосов».

Он также отметил, что ЦИК уже распределил кураторство над партиями: «Мне достались партия Виталия Кличко «УДАР» и УНП. Заместителю главы ЦИК Жанне Усенко-Черной – «Батькивщина», Михаилу Охендовскому – Партия регионов, Тамаре Астаховой – «Украина Вперед», Валерию Шелудько – «Свобода» и Народный рух, Юрию Донченко – КПУ, Александру Чупахину – «Единый центр».