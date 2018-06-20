Замглавы ЦИК Магера: видеофиксация выборов бесполезна

Андрей Иосифович, Президент, наконец, подписал закон о видеонаблюдении на выборах. Что делать будете?

Исполнителя всех необходимых работ будет назначать Кабмин, распределять финансирование также он, а мы должны только принять постановление про утверждение технического задания, в котором будут прописаны требования к видеокамерам и к фирме, которая будет это задание осуществлять.

Видеофиксация усложнит работу ЦИК?

Конечно. Не облегчит точно. А, судя по выводам главного научно-экспертного управления аппарата парламента, который буквально разгромил этот законопроект, видеофиксация будет еще и бесполезной. Но, не наше дело давать оценки. Будем выполнять.

К слову, в законе не прописана ответственность комиссии за отсутствие видеосъемки…

Максимум, что может быть – это жалоба на работу комиссии, которую уже мы потом будем рассматривать и выяснять, насколько это могло повлиять на результат и так далее…

Теперь об участниках выборов. Регионалы недавно заявили, что именно они первыми зарегистрировали партийный список…

Первыми были коммунисты. А до них – только самовыдвиженцы. Потом уже список кандидатов по многомандатному государственному округу принесли Партия регионов и ВО «Батькивщина». Четвертыми – «Удар». Еще ждем списки от «Свободы» и « Украина Вперед». Ну и от «Нашей Украины». Возможно, еще несколько партий… Я прогнозировал, что по общенациональному округу будет до 15 партий, а получится еще меньше. И это хорошо. Избирателям легче будет. А у кого какой номер будет на выборах, решит жеребьевка. Так что первый, второй, третий – не важно.

С чем связано уменьшение желающих баллотироваться по общенациональному округу?

Все очень просто. Раньше почему много партий было? Потому что право на внесение кандидатур в состав окружных комиссий имели только те партии, которые баллотируются по многомандатному округу. А теперь любая партия, выдвигающая даже одного кандидата по мажоритарному округу, имеет право присутствовать во всех 225 окружных комиссиях и 34 тысячах участковых. Поэтому, нет смыла тратить более 2 миллионов гривен и идти по общенациональному округу. А ведь большинство партий в Украине - технические, созданные в том числе для зарабатывания на продаже своих мест в комиссиях.

ЦИК уже распределил кураторство над партиями?

Да. Мне достались партия Виталия Кличко «Удар» и УНП. Заместителю главы ЦИК Жанне Усенко-Черной – «Батькивщина», Михаилу Охендовскому – Партия регионов, Тамаре Астаховой – «Украина Вперед», Валерию Шелудько – «Свобода» и Народный рух, Юрию Донченко – КПУ, Александру Чупахину – «Единый центр».

Расскажите, как будут выглядеть бюллетени на этот раз?

У каждого избирателя, кроме заграничных участков, их будет два. Первый – это бюллетень для многомандатного округа, второй – для окружного. По каждому мажоритарному округу будет утвержден свой, отдельный бюллетень.

Конкуренция среди «мажоритарщиков» будет высокой?

Я не исключаю, что может быть и 30 кандидатов на одно место в округе. Тем более, что для победы «мажоритарщикам» достаточно минимального большинства. А это не совсем правильно. Нужна мажоритарная система абсолютного большинства. То есть, если никому не удалось с первой попытки получить более 50% голосов, то проводится повторное голосование между двумя кандидатами, набравшими самое большее количество голосов.

Ну, это очень долго и дорого…

Дешевой демократии не бывает.

Когда ЦИК примет решение по «спорным» кандидатам – Луценко и Тимошенко?

У нас есть время до 8 августа и решение будет принято на заседании ЦИК. Сейчас мы ждем документы от компетентных органов, в том числе, касающиеся Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Предварительно могу сказать только то, что судимость за совершение умышленного преступления делает невозможным баллотирование в депутаты. Больше ничего сказать ока не могу.

А что касается Лазаренко?

С одной стороны, с ним сложнее, чем с осужденными в Украине. Ведь он у нас не был осужден. Поэтому, нужно учитывать, признает ли Украина этот приговор. Но, с другой стороны, – последние пять лет он точно физически не находился на территории Украины ни одного дня. Это очевидно для всех. Но, подчеркиваю – решение будет принято коллегиально.

Есть еще Шевченко, Аваков, Азаров-младший…

По Авакову, в принципе, не вижу проблем. Тем более, исходя из практики деятельности Европейского суда по правам человека по избирательным спорам (т.к. он не осужден в Украине, последние пять лет проживал здесь, – нет юридических оснований не регистрировать его, - УНИАН) . А что касается двух других кандидатов… Дело в том, что механизм установления места проживания в течении последних пяти лет в Украине очень сложно реализовать. Недостаточно способов для этого. И я лично не вижу способов воспрепятствовать баллотированию таких кандидатов. Для этого нужны официальные документы. А сам человек не заинтересован их предоставить, иностранное государство тоже не всегда заинтересовано, а нашему МИД сложно самому найти такие данные. Поэтому норма существует, а реализовать ее сложно. В будущем необходимо думать о том, как в законодательном порядке наполнить конституционную норму реальным механизмом. Единственное, что мы можем делать – это проверить, не менялся ли избирательный адрес у этих кандидатов в течении последних лет…

Кампания только началась, но уверена, что какие-то курьезы уже случились…

Ну, недавно один самовыдвиженец, вместо квитанции об оплате денежного залога, принес квитанцию об обмене валюты на эту сумму… Иногда декларации старые подают – вместо новых, фамилии смешные попадаются… В отличие от президентских выборов 2004 года, у нас пока не регистрировались как кандидаты «великие князья киевские» или «цари – красно солнышко», но пока не все потеряно – время для регистрации еще есть.

Анастасия Береза