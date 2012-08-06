Оппозиция проигнорировала меморандум Могилева о честных выборах

Как сообщает пресс-служба Совета министров АР Крым, документ был подписан сегодня.

Инициатором подписания Меморандума выступил председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев. Целью подписания документа является создание условий для проведения честных, демократичных и прозрачных выборов народных депутатов Украины в Крыму.

«От того, насколько будет соблюдаться законодательство всеми участниками избирательного процесса, зависит имидж Крыма. За ходом избирательной кампании будет наблюдать европейское сообщество. Я благодарю все политические силы, которые присоединились к Меморандуму, за высокую гражданскую ответственность и призываю всех участников избирательного процесса вести честную борьбу», – сказал А.Могилев, обращаясь к представителям крымских организаций политических партий.

При этом он отметил, что к меморандуму могут присоединиться все желающие партии. «Мы открыты для диалога. Народные депутаты от Крыма будут защищать интересы нашего региона и всех крымчан. Поэтому наша общая задача – соблюдать закон и обеспечить прозрачные и честные выборы», – подчеркнул А.Могилев.

Но, как сообщается, представители оппозиционных политических сил проигнорировали подписание меморандума, что "может свидетельствовать об их отказе вести честную борьбу на предстоящих выборах".

Меморандум подписал председатель Совета министров Крыма и уполномоченные представители Крымских республиканских организаций 13-ти политических партий.

Согласно документу, в период избирательной кампании стороны обязуются неукоснительно соблюдать Конституцию Украины и нормы избирательного законодательства, строить взаимоотношения между субъектами избирательного процесса на принципах равноправия и взаимного уважения, строго следовать морально-этическим нормам.

Также участники Меморандума взяли на себя обязательства не распространять заведомо ложные сведения и недостоверную информацию, пресекать любые попытки давления на граждан, СМИ, представителей различных политических сил и бизнеса, всеми законными способами обеспечивать контроль за недопущением в Крыму нарушений в ходе голосования на выборах в Верховную Раду Украины, которые состоятся 28 октября.

«Наша общая цель – обеспечить проведение честных и прозрачных выборов народных депутатов Украины в Автономной Республике Крым, результатом которых будет формирование эффективного и ответственного перед обществом парламента Украины», – отмечается в Меморандуме.