Магера говорит, что депутатская судьба Тимошенко и Луценко определится 8 августа

В частности, в интервью УНИАН, в ответ на вопрос «Когда ЦИК примет решение по «спорным» кандидатам – Луценко и Тимошенко?» А.Магера сказал: «У нас есть время до 8 августа и решение будет принято на заседании ЦИК. Сейчас мы ждем документы от компетентных органов, в том числе, касающиеся Юлии Тимошенко и Юрия Луценко. Предварительно могу сказать только то, что судимость за совершение умышленного преступления делает невозможным баллотирование в депутаты. Больше ничего сказать пока не могу». (Напомним, находящиеся в заключении Ю.Тимошенко и Ю.Луценко - в избирательном списке Объединенной оппозиции «Батькивщина»).

Говоря о намерении Павла Лазаренко баллотироваться в парламент, А.Магера сказал: «С одной стороны, с ним (П.Лазаренко – УНИАН) сложнее, чем с осужденными в Украине. Ведь он у нас не был осужден. Поэтому, нужно учитывать, признает ли Украина этот приговор. Но, с другой стороны, – последние пять лет он точно физически не находился на территории Украины ни одного дня. Это очевидно для всех. Но, подчеркиваю – решение будет принято коллегиально».

По Арсену Авакову, сказал заместитель главы ЦИК, «в принципе, не вижу проблем. Тем более, исходя из практики деятельности Европейского суда по правам человека по избирательным спорам (т.к. он не осужден в Украине, последние пять лет проживал здесь, – нет юридических оснований не регистрировать его, - УНИАН)».

В ответ на вопрос о возможности регистрации кандидатами в депутаты футболиста Андрея Шевченко и сына премьер-министра Алексея Азарова, А.Магера подчеркнул, что «механизм установления места проживания в течение последних пяти лет в Украине очень сложно реализовать. Недостаточно способов для этого. И я лично не вижу способов воспрепятствовать баллотированию таких кандидатов. Для этого нужны официальные документы. А сам человек не заинтересован их предоставить, иностранное государство тоже не всегда заинтересовано, а нашему МИД сложно самому найти такие данные. Поэтому норма существует, а реализовать ее сложно. В будущем необходимо думать о том, как в законодательном порядке наполнить конституционную норму реальным механизмом. Единственное, что мы можем делать – это проверить, не менялся ли избирательный адрес у этих кандидатов в течении последних лет…».