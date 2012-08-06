«Цену» депутатства обсудят на социальном ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой

7 августа в 19.30 - состоится прямой эфир социального ток-НЕшоу «Киевский форум» с Реной Назаровой в эфире Киевской государственной телерадиокомпании (Киев, ул. Крещатик, 26).

Тема эфира: «Старт избирательной кампании. «Цена» депутатства: подкуп избирателей, грязные технологии, политические манипуляции. Что победит: здравый смысл или пустые обещания?».

К участию в программе приглашены: Андрей Магера, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии; Александр Черненко, председатель правления Комитета избирателей Украины; Ольга Айвазовская, председатель правления Гражданской сети «Опора»; Евгений Копатько, социолог, политолог и руководитель компании Research & Branding Group; Виталия Дерябина, руководитель программы для политических партий и ВР Украины Национального демократического института (NDI)); Виктор Чумак, директор Украинского института публичной политики; Алексей Гончарук, председатель Общественного Комитета по вопросам соблюдения избирательных прав граждан при Уполномоченном ВР Украины по правам человека); эксперты, чиновники, журналисты и активные киевляне.

Аккредитация журналистов по тел.: (066) 405-14-55 до 15.00 07 августа (Бойко Юлия).