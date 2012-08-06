Президент Польши не видит резона в посредничестве между Януковичем и Тимошенко

Об этом Б.Коморовский сказал в интервью польскому еженедельнику Wprost, которое приведено на сайте главы Польского государства.

"Нужно принимать предложения, с которыми можно справиться, то есть такие, которые имеют шанс на успех. Чтобы вести переговоры по какому-либо вопросу, нужно иметь две стороны, которые готовы общаться, а в Украине этого нет", - сказал Президент Польши, отвечая на вопрос журналиста, почему он отказался от такого предложения.

По мнению Б.Коморовского, "многие вопросы решат" запланированные на осень парламентские выборы в Украине.

В то же время он призвал смотреть на отношения между Украиной и Польшей в перспективе, отметив также успехи сформированной два года тому назад украинской власти. Среди них Б.Коморовский вспомнил завершение переговоров об ассоциации Украины с Евросоюзом, что до недавнего времени, по его словам, казалось нереальным.

"Конечно, есть препятствия и слабые стороны, к которым я причисляю дело Юлии Тимошенко, но на будущее Украины стараюсь смотреть как на геостратегический вызов", - сказал Президент Польши.

Он также призвал реалистично оценивать ситуацию в Украине.

"Конечно, мы все хотели бы, чтобы наши соседи отвечали нашим чаяниям, но нужно уметь действовать в существующих условиях", - сказал Б.Коморовский, добавив, что за 20 лет независимости Украина "укрепила свою суверенность и национальную идентичность".

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Как сообщал УНИАН, Б.Коморовский неоднократно призывал Президента Украины Виктора Януковича освободить заключенную с августа прошлого года экс-главу украинского правительства Юлию Тимошенко, дело которой западные политики считают "политически мотивированным" и препятствием на пути европейской интеграции Украины.

Последний раз о готовности приехать в Украину для решения дела Ю.Тимошенко Б.Коморовский заявлял в начале мая, назвав условием такого визита "новые решения" украинской власти, направленные на освобождение экс-премьера. Ю.Тимошенко приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение властных полномочий.

В то же время представители украинской власти считают Ю.Тимошенко правомерно осужденной и не соглашаются изменить статьи Уголовного кодекса Украины, по которым она была осуждена, а также не дают согласия на лечение экс-премьер за рубежом.