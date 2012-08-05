В ПР объясняют, что воюют не со «свободовцем», а с «контрабандистом»

Руководство Коминтерновской районной организации Партии регионов опровергает информацию о давлении на предпринимателя села Шомполы в ответ на его критику Партии регионов.

«Обычную бытовую драку предприниматель пытается использовать в политических целях», - утверждает пресс-служба Одесской областной организации ПР, текст заявления которой передан УНИАН.

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«На территории Шомполовского сельского совета находится магазин частного предпринимателя Владимира Назаренко, активиста партии «Свобода», в котором его несовершеннолетний сын реализует алкогольные напитки на разлив и контрабандные сигареты», - заверяет председатель Коминтерновской райорганизации Партии регионов Иван Марзак.

Он отметил, что, по словам жителей села Шомполы, сам предприниматель бьет жену и детей, а на территории его магазина постоянно происходят пьяные драки. Люди постоянно жалуются на качество товаров, которые реализует предприниматель.

«Учитывая то, что происходит, руководство сельского совета неделю тому назад предупредило предпринимателя о возможном рассмотрении вопроса о закрытии магазина, в котором торгуют незаконными спиртными и сигаретами. После чего предприниматель попробовал выставить очередную бытовую драку как политический конфликт», - заверил И.Марзак.

Он отметил, что никаких предложений данному предпринимателю, «имеющему в селе негативную репутацию», о поступлении в Партию регионов не направляли.

«Мы заинтересованы в том, чтобы ряды партии пополнялись достойными кандидатурами, а не людьми, которые зарекомендовали себя с такой стороны. И уж тем более ему никто не угрожал. Это просто провокация. Владимир Назаренко хочет за счет политических акций избежать наказания за реализацию контрабандных товаров», - подчеркнул И.Марзак.

Как сообщал УНИАН, в субботу В.Назаренко заявил, что утром группа из 5 человек подъехала на микроавтобусе к его дому и разбила железными ломами торговый киоск, а также пригрозила убийством всей его семьи за поддержку оппозиционных политических сил.

По его словам, незадолго до инцидента ему предложили вступать в ряды Партии регионов: «А не вступите – не дадим в селе работать».