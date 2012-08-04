За критику Партии регионов сельским предпринимателям разгромили ларек

Как сообщил УНИАН супруг предпринимательницы из села Старые Шомполы Коминтерновского района Одесской области, «группа неизвестных подъехала к его дому на белом микроавтобусе «Фольксваген» без номеров и начала крушить железными ломами торговый ларек и стулья, стоящие рядом с ним».

Вышедшему из дома хозяину погромщики прямо пригрозили: «Если будешь выступать в селе против «регионалов», приедем ночью и уничтожим всю твою семью».

Как отметил В.Назаренко, для односельчан не является секретом, что он - сторонник политических сил, находящихся в оппозиции.

«Однако это мое конституционное право - поддерживать и голосовать на выборах, к примеру, за кандидатов Объединенной оппозиции и подвергать критике Партию регионов, активисты которой агитируют людей в селе голосовать за эту политическую силу», - отметил предприниматель.

По его словам, недавно к нему подошла директор местной школы, родственница председателя сельсовета, и потребовала, чтобы он вступал в ряды Партии регионов: «А не вступите – не дадим в селе работать».

«И буквально пару дней спустя меня предупредили знакомые, - сказал В.Назаренко, - что один из руководителей Коминтерновской райгосадминистрации также повторил: «этот предприниматель жить в Старых Шомполах не будет».

Комментируя по просьбе УНИАН возникшую ситуацию, в Коминтерновском РОВД лаконично заявили: «Заявление потерпевших из села Старые Шомполы нами зарегистрировано, принимаются меры по розыску группы злоумышленников».