Спринтер с ампутированными ногами вышел в полуфинал Олимпиады

Об этом сообщает BBC Украина.

Его время 45,44 сек. выводит бегуна в полуфинал, запланированного на воскресенье.

Украинец Виталий Бутрим финишировал со временем 47,62 сек. и выбыл из соревнований.

"Спасибо всем, кто поддержал меня. Спасибо своей семье - я видел бабулю на трибунах. Это просто невероятные впечатления. Трибуны невероятные. Я так много раз бегал в Британии, что она стала для меня вторым домом", - сказал спортсмен.