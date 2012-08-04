Спринтер с ампутированными ногами вышел в полуфинал Олимпиады
19:23, 04 августа 2012Политика
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25-летний четырехкратный паралимпийский чемпион южноафриканец Оскар Писториус, который лишился ног вскоре после рождения, в субботу финишировал вторым в 400-метровом забеге.
Писториус вошел в историю
Об этом сообщает BBC Украина.
Его время 45,44 сек. выводит бегуна в полуфинал, запланированного на воскресенье.
Украинец Виталий Бутрим финишировал со временем 47,62 сек. и выбыл из соревнований.
"Спасибо всем, кто поддержал меня. Спасибо своей семье - я видел бабулю на трибунах. Это просто невероятные впечатления. Трибуны невероятные. Я так много раз бегал в Британии, что она стала для меня вторым домом", - сказал спортсмен.
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