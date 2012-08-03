С бывшего мэра сняли судимость

Об этом в телефонном разговоре корреспонденту УНИАН сообщил сам А.Нестерук.

По его словам, суд привел в соответствие решение Апелляционного суда области, который 31 августа 2011 года освободил его из-под стражи и отсрочил на год исполнение приговора Дунаевецкого районного суда, который осудил А.Нестерука к 4 годам по ч. 2 ст. 364 УКУ.

“Это было заказное политическое дело. Таким образом меня отстранили от выборов городского головы Каменец-Подольского, которые должны были состояться уже через несколько недель (октябрь 2010 года - УНИАН). Не дали зарегистрировать мою кандидатуру из СИЗО. Знали, что я проходной кандидат, поскольку предыдущие внеочередные выборы выиграл, набрав 86% голосов”, - сказал он.

А.Нестерук отметил, что никогда не был взяточником и всегда работал для общества и считает себя незаконно потерпевшим. В связи с этим не исключает, что обратится с иском в Европейский суд по правам человека.

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Как сообщал УНИАН, 14 сентября 2010 года А.Нестерук написал заявление о выходе из рядов ВО «Батькивщина», членом которой был около 4 лет. Позже СБУ сообщила, что 20 сентября 2010 года разоблачила противоправную деятельность А.Нестерука и управляющего делами исполкома городского совета Каменец-Подольского Н.Нечая, которые вымогали взятку у местных предпринимателей в размере 300 тыс. гривен (110 тыс. из которых они получили) за предоставление в аренду 1,5 гектара земельного участка.

В тот же день прокуратура Хмельницкой области по материалам СБУ в отношении мэра и его сообщника возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

24 сентября 2010 года община Каменец-Подольского провела митинги в поддержку городского головы у стен городского СБУ и городского совета, которые собрали около 1,5 тыс. человек.

5 июля 2011 года Дунаевецкий районный суд осудил бывшего городского председателя Каменец-Подольского А.Нестерука к 4 годам, а екс-управляющий делами Николай Нечай получил 3 года условно с испытательным сроком на 1 год (освобожден от отбывания наказания с испытанием на основании ст. 75 Уголовного кодекса) по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением).

Защитник А.Нестерука Лев Картушин в комментарии УНИАН назвал судебное решение незаконным.

“Злоупотребление властью или должностными полномочиями - это использование должностным лицом власти или предоставленных ему должностных полномочий вопреки службе для получения материальной или другой личной выгоды. Так говорит закон. Органы досудебного следствия квалифицировали действия обоих обвиняемых (Нестерука и Нечая — УНИАН.) по ч. 2 ст. 364 УКУ (злоупотребление властью или служебным положением) и по ч. 2 ст. 368 УКУ (получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение). То есть у них должен быть мотив или цель злоупотребления. Само же злоупотребление служебным положением ради злоупотребления не может существовать. В этом случае Фемида оправдала А.Нестерука и Н.Нечая в части получения взятки. Но не дала ответ на главный вопрос: в чем заключался умысел обвиняемых? Вместо этого суд выносит приговор, что подсудимые злоупотребляли властью из личных интересов, не конкретизируя эти интересы”, - отметил адвокат.

Он также допускает, что судебное постановление является политически окрашенным, “поскольку против А.Нестерука возбуждение уголовного дела произошло накануне местных выборов, а именно - регистрации кандидатов на должность городского председателя Каменец-Подольского”.