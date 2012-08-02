Лазаренко «объединил патриотов и государственников» и ведет их на выборы
4 августа 2012 состоится съезд партии «Всеукраинское объединение «Громада», на котором будут обсуждены предвыборные мероприятия партии и утверждены кандидаты в народные депутаты.
Кандидаты от партии будут выдвигаться по партийному списку и по мажоритарным округам, сообщила пресс-служба ВО «Громада».
Партия пойдет на выборы во главе со своим лидером - Павлом Ивановичем Лазаренко, который возглавит первую пятерку партийного списка. В список также войдут ученые, представители местного самоуправления, общественные деятели.
«Наша партия имеет четкую программу действий по возрождению Украины, объединяет истинных патриотов, которые имеют опыт государственного управления и знают реальную историю создания нашей страны. Поэтому политсовет партии принял решение об участии «Всеукраинского объединения «Громада» в парламентских выборах. Я призываю общество поддержать нас. Мы уверены в нашей победе », - цитируется в сообщении Лазаренко.
Съезд состоится в субботу 4 августа 2012 в 11:00 в с. Песчанка Новомосковского района Днепропетровской области в Доме культуры (ул. Ленина, д.5)