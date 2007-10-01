Миссия Европарламента призывает не оспаривать результаты выборов

Наблюдательная миссия Европейского парламента считает, что досрочные парламентские выборы в Украине в целом отвечали европейским стандартам.

Об этом сказал в интервью “Немецкой волне” председатель комитета парламентского сотрудничества ЕС-Украина и председатель наблюдательной миссии Европарламента Адриан СЕВЕРИН, который находится в Киеве.

В частности, по его словам, „мы должны подождать доклады всех наблюдателей. Но я должен сказать, что, несмотря на определенное количество несоответствий, несмотря на определенные шаги назад (по сравнению с прошлыми выборами), результат нельзя подвергать сомнению. Нельзя обжаловать. Поскольку эти выборы в целом отвечали Европейским стандартам. По меньшей мере, были близкими к этому уровню”.

В то же время А.СЕВЕРИН не исключает, что политические партии будут обжаловать результаты. Однако он призвал украинские политические силы не делать этого, “поскольку это опять создаст сумятицу”. “Я призываю их создать стабильный парламент, стабильное правительство и хотя бы минимальную национальную программу, направленную на нужды рядовых граждан„ – подчеркнул А.СЕВЕРИН.

Вместе с тем евродепутат считает, что эти выборы не решат самых главных украинских проблем. В то же время, по его мнению, если результаты не спровоцируют продолжительных и ненужных дебатов, эти выборы смогут заставить политические партии разработать минимальную политическую программу и поддержать ее. “Тогда эти выборы помогут создать надлежащий климат для решения крупнейших украинских проблем. Я думаю, что результаты подтверждают наши прогнозы относительно довольно небольшой разницы между победителями, и что это может осложнить процесс формирования четкого большинства. Политические лидеры тогда проявят политическую мудрость, если поймут, что они все должны друг с другом сотрудничать, чтобы дать стране хорошие перспективы”, - сказал А.СЕВЕРИН.