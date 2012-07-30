Эксперты: Оппозиция победит по спискам, но большинство в ВР будет провластное

Как передает корреспондент УНИАН, об этом директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко сказал на пресс-конференции на тему: «Рейтинг политических партий на старте избирательной кампании».

«Если партию «УДАР» Виталия Кличко считать условно оппозиционной силой, то оппозиция получит большинство по партийным спискам, однако большинство в парламенте за счет мажоритарных округов будет за действующей властью», - сказал он.

В свою очередь директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина также считает, что в парламенте нового созыва сформируется провластное большинство.

«Я согласна, что большинство будет пропрезидентским благодаря мажоритарным округам, и здесь особой интриги нет. Интрига в другом: сможет ли оппозиция победить по партийным спискам», - сказала И.Бекешкина.

Также она считает, что присоединение известного футболиста Андрея Шевченко к команде лидера партии «Украина – Вперед!» Наталии Королевской положительно скажется на рейтинге этой партии.

«Переход Шевченко к Королевской, мне кажется, добавит ей, вопрос - сколько? Нет особого секрета, что Королевская не принадлежит к оппозиции, она пойдет совсем в другую сторону», - добавила И.Бекешкина.

При этом она выразила убеждение, что Н.Королевская на выборах будет отбирать голоса у лидера партии «УДАР» Виталия Кличко.

Она отметила, что оппозиции важно победить по партийным спискам, поскольку определенным образом это будет моделирование второго тура президентских выборов.

«Если они смогут победить, то позиция многих серьезных фигур в будущей политике будет умереннее, чем в случае, если оппозиции не удастся победить по партийным спискам. Тогда очень большая достоверность того, что она может проиграть президентские выборы», - добавила И.Бекешкина.

Кроме того, эксперт считает, что «языковой конфликт» был спровоцирован для того, чтобы со своими политическими вкусами окончательно определились те избиратели, которые еще не определились, а таких, по ее информации, было 16% среди тех, кто собирался идти на выборы.

«Теоретически это должно добавить Партии регионов, которая собственно и взяла на себя миссию отстаивания интересов русскоязычного населения и, я думаю, все-таки больше «Свободе», то есть она может получить дополнительно еще 1-2%, которых им не хватает для прохождения в Верховную Раду», - сказала И.Бекешкина.

Эксперт также отметила, что ситуация в мажоритарных округах не поддается никакому централизованному регулированию.

«Это уникальная возможность прорваться людям, которые привыкли не гнушаться никакими средствами, и они будут делать все что угодно, чтобы пройти в депутаты. Это очень серьезная опасность», - добавила она.