У Кличко заявляют, что к главе областного штаба нагрянули 30 следователей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР».

В заявлении партии речь идет о том, что после обнародования списков претендентов в кандидаты в мажоритарных округах против людей в этих списках началась «настоящая война с привлечением силовых структур, в частности налоговых органов».

Как отмечают в «УДАРе», особенно критическая ситуация сложилась в Запорожье, где против председателя областного избирательного штаба и самого рейтингового кандидата в округе №82 Вадима Кривохатько возбудили четыре уголовных дела по надуманным поводам. В партии сообщают, что в поселок, где живет В.Кривохатько с семьей, «приехали более 30 следователей прокуратуры, по одному следователю на 5 жителей поселка, и стали запугивать людей, требуя предоставить компромат против члена «УДАРа». Обыски проводятся дома и в офисах председателя запорожского облштаба, а также его заместителя по областной организации партии. По информации партии «УДАР», силовые структуры готовы пойти на объявление В.Кривохатько в розыск.

«Цель этих показательных репрессий одна - запугать и вынудить отказаться от политической деятельности», - отметили в партии.

В «УДАРе» отмечают, что В.Кривохатько имеет 45% поддержки населения на своем округе, и 100% победит любого провластного кандидата. Ситуацию с его преследованием расценивают как повторение сценария относительно представителей других оппозиционных партий, которых «власть запугивает и душит для того, чтобы они отказались от своих политических взглядов».

В партии также отмечают, что это не единичный случай действий против партийцев, подобные ситуации возникают в других регионах Украины. В «УДАРе» напоминают о других противоправных действиях, которые представители власти совершали по отношению к активистам партии. Так, в Черкассах во время митинга был избит партиец Ярослав Нищик, в Никополе активиста «УДАРа» Александра Тихона представители провластной партии вывезли в лесополосу и облили краской. Власть до сих пор не извинилась за свои действия, отмечают в партии «УДАР» и добавляют, что силовое давление на представителей партии в связи с их политической позицией лишь усилится.