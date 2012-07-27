Порошенко рассказал, что согласился на министра после заявления одного чиновника

Об этом он заявил в эфире « 5 канала».

«В то время, когда я принимал очень непростое для себя решение пойти в правительство, то я руководствовался несколькими угрозами. Буквально за несколько дней до указа о моем назначении, была совершенно четкое заявление со стороны отдельного чиновника о невозможности Украины обслуживать свои обязательства, в том числе и перед МВФ - дефакто, было заявлено о возможности дефолта. И это событие было первым знаковым, которое побудило меня принять решение для того, чтобы защитить позицию Украины», - заявил Порошенко.

Порошенко отметил, что на сегодняшний день Украина вновь вышла на рынок заимствований.

«Буквально несколько дней назад, Украина вышла на рынок заимствований, и существенно ниже, чем текущие котирования наших суверенных долгов, осуществила заимствования двух миллиардов долларов. Эти золотовалютные резервы государства обеспечили стабильность покупательной способности и курса национальной денежной единицы, опровергнув тем самым очередные страхи, которые заявлялись скептиками», - отметил Порошенко.