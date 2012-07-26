Кравчук: Если русский язык погибает, то те, кто это утверждает, больные на голову

Об этом в интервью журналу " Країна" сообщил первый Президент Украины Леонид Кравчук.

"Янукович мне позвонил. Сказал, что им назначена группа специалистов. Они работают над тем, как улучшить тот законопроект. Или изменить его таким образом, чтобы украинский язык имел все возможности для развития", - сказал он.

Л.Кравчук отметил, что Хартия региональных языков, к которой апеллируют защитники языкового законопроекта, направлена в защиту языков, которые погибают.

"Если русский погибает, то это значит - те, кто это утверждают, больные на голову или слепые. Потому что в Украине на сегодня русский имеет больше преимуществ, чем украинский. Фактических преимуществ. Газеты, журналы, книги, прайм тайм на телевидении и радио - все это русский язык", - возмутился экс-президент.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада 248 голосами приняла закон «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и В.Колесниченко. Законом предусмотрено, что русский язык может стать региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27.

Принятие данного закона спровоцировало акции по всей стране в защиту украинского языка.

В то же время оппозиция заявила, что закон принят с нарушениями, ряд депутатов отозвали свои голоса.

Президент пообещал, что определится относительно подписания языкового закона после получения экспертной оценки.

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут Воллебек заявил, что принятый Верховной Радой 3 июля закон "О принципах государственной языковой политики" разделяет украинское общество.