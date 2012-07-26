Яценюк хочет дополнить «свободную торговлю с СНГ» новой нормой
17:50, 26 июля 2012Политика
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Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк настаивает, что Договор о зоне свободной торговли в рамках СНД может применяться только в части, которая не противоречит Соглашению об ассоциации о создании зоны свободной торговли с ЕС.
|Яценюк обратился с письмом к спикеру
В соответствии с ней, Договор о ЗСТ сСНГ применяется в части, не противоречащей положениям Соглашения об ассоциации относительно создания полноценной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, парафированного уполномоченными представителями Украины и ЕС 19 июля 2012 года.
Напомним, Президент Украины внес в парламент проект Закона Украины «О ратификации Договора о зоне свободной торговли» 24 июля 2012 года.
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