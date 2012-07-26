Яценюк хочет дополнить «свободную торговлю с СНГ» новой нормой

17:50, 26 июля 2012
Политика
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Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк настаивает, что Договор о зоне свободной торговли в рамках СНД может применяться только в части, которая не противоречит Соглашению об ассоциации о создании зоны свободной торговли с ЕС. 

Арсеній Яценюк
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Фронт Змін", он обратился с письмами к председателю Верховной Рады Украины и председателю Комитета Верховной Рады по иностранным делам. У них А.Яценюк требует дополнить проект закона «О ратификации Договора о зоне свободной торговли» (регистр. № 0266) новой нормой.

В соответствии с ней, Договор о ЗСТ сСНГ применяется в части, не противоречащей положениям Соглашения об ассоциации относительно создания полноценной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, парафированного уполномоченными представителями Украины и ЕС 19 июля 2012 года.

Напомним, Президент Украины внес в парламент проект Закона Украины «О ратификации Договора о зоне свободной торговли» 24 июля 2012 года.

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