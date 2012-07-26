Яценюк хочет дополнить «свободную торговлю с СНГ» новой нормой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Фронт Змін", он обратился с письмами к председателю Верховной Рады Украины и председателю Комитета Верховной Рады по иностранным делам. У них А.Яценюк требует дополнить проект закона «О ратификации Договора о зоне свободной торговли» (регистр. № 0266) новой нормой.

В соответствии с ней, Договор о ЗСТ сСНГ применяется в части, не противоречащей положениям Соглашения об ассоциации относительно создания полноценной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, парафированного уполномоченными представителями Украины и ЕС 19 июля 2012 года.

Напомним, Президент Украины внес в парламент проект Закона Украины «О ратификации Договора о зоне свободной торговли» 24 июля 2012 года.