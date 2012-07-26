Медики из клиники Тимошенко жалуются на унижение их чести и достоинства

Об этом заявил профессор, врач ЦКБ №5 «Укрзалізниці» Борис Михайлов, сообщают «Комментарии».

«События последней недели заставляют нас отправить Бундестагу и 10 самым авторитетным и значимым изданиям ФРГ коллективное обращение по поводу того, чтобы они не вмешивались в ход лечения Тимошенко и не привлекали туда политику, – заявил он. – Анализируя посещения представителей немецкого политикума в Украине, мы пришли к выводу, что большинство из них - депутаты Бундестага. Они позволяют себе определенные замечания по поводу нахождения пациентки, комментарии о ее здоровье, возможности или невозможности ее адекватной терапии в наших условиях. Это есть четкое свидетельство определенной позиции немецкого политикума».

По его словам, заявление медики планируют отправить сегодня.

В нем врачи просят членов Высокого Собрания Бундестага «в рамках традиций и возможностей парламентаризма максимально содействовать в размежевании политических целей и профессиональной медицинской деятельности на благо пациента».

Кроме того, харьковские медики заявляют об «унижении их чести и достоинства».

«Занимаясь длительное время безрезультатным или слабо результативным лечением привилегированной пациентки в условиях многопрофильной клиники г. Харькова, представители клиники «Шарите» своими действиями противопоставляют себя и подопечную всему украинскому народу. При этом они унижают честь и достоинство украинских и харьковских медиков», - сказано в обращении.

Также, по словам Михайлова, к заявлению будет приложена копия подобного обращения к защитнику экс-премьера Сергею Власенко, под которым подписались 12 500 харьковских медиков.