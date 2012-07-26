«Батькивщина» готовит иски против коррумпированных прокуроров
Руководство оппозиционной партии «Батькивщина» готовит иски против украинских прокуроров, фабриковавших дела против лидеров оппозиции.
Об этом заявил руководитель Харьковской областной организации партии «Батькивщина» Арсен Аваков.
Выступая в эфире Радио «Свобода» по телефону из Италии, где он скрывается от преследования украинской прокуратуры, он заявил, такие иски представители «Батькивщины» намерены подавать в иностранные суды.
«Руководство партии «Батькивщина» подготовило целый ряд таких исков. Они будут поданы в зарубежные суды по той простой причине, что к украинским судам нет никакого доверия не только у оппозиции, но и ни у одного здравомыслящего разумного человека в Украине», – заявил А.Аваков.
По словам А.Авакова, он уже начал заниматься этими делами в Италии, потому что европейские законы позволяют обращаться с такими конкретными исками.
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Как сообщал УНИАН, 26 января 2012 года прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против А.Авакова по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.
31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск.
25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне. Апелляционный суд Рима 12 апреля освободил А.Авакова из-под стражи.