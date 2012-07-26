«Батькивщина» готовит иски против коррумпированных прокуроров

Об этом заявил руководитель Харьковской областной организации партии «Батькивщина» Арсен Аваков.

Выступая в эфире Радио «Свобода» по телефону из Италии, где он скрывается от преследования украинской прокуратуры, он заявил, такие иски представители «Батькивщины» намерены подавать в иностранные суды.

«Руководство партии «Батькивщина» подготовило целый ряд таких исков. Они будут поданы в зарубежные суды по той простой причине, что к украинским судам нет никакого доверия не только у оппозиции, но и ни у одного здравомыслящего разумного человека в Украине», – заявил А.Аваков.

По словам А.Авакова, он уже начал заниматься этими делами в Италии, потому что европейские законы позволяют обращаться с такими конкретными исками.

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Как сообщал УНИАН, 26 января 2012 года прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело против А.Авакова по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий и власти, повлекшие тяжкие последствия). Его подозревают в причастности к незаконному изменению целевого назначения и передаче в собственность 55 га государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн грн.

31 января 2012 года А.Авакова объявили в международный розыск.

25 марта А.Аваков был задержан в итальянском городе Фрозиноне. Апелляционный суд Рима 12 апреля освободил А.Авакова из-под стражи.