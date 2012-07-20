Министр говорит, что росту ВВП Украины может позавидовать любая страна Европы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко журналистам, однако не уточнил, до какого уровня будет сокращен этот макропоказатель.

«Макропоказатели нами уже рассмотрены, внесены в правительство. Инфляция будет ниже, сегодня это очевидно», - сказал П.Порошенко.

Он отметил, что новый показатель инфляции будет оглашен после утверждения Кабинетом министров. При этом другие прогнозные макропоказатели менять не планируется. «Уровень инфляции мы будем публиковать после того, как он будет утвержден правительством. Мы сегодня считаем, что никаких серьезных изменений в макропоказателях 2012 года, кроме инфляции, не произойдет», - сказал П.Порошенко.

Напомним, Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В Украине инфляция в январе-июне 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1,2%, с начала 2012 г. (июнь 2012 года к декабрю 2011 года) - 0,1%.

В апреле МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в

Также министр поделился взглядом на рост ВВП.

"Всемирный банк опубликовал отчет, который подтверждает, что экономика Украины будет расти с темпами 2-2,5%. Я говорю о том, что на сегодняшний день о таких темпах роста многие европейские страны просто мечтали бы. Потому что это зависит сегодня в первую очередь от факторов, которые находятся за пределами Украины – в основном, от цен на металл, от наличия платежеспособного спроса, от стабилизации ситуации на внешних рынках. Но падение цены на металл может быть компенсировано ростом цен на сельхозпродукцию. Поэтому я никаких апокалиптических сценариев не разделяю", - сказал Порошенко, которого цитирует Сегодня.