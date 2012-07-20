Состояние Тимошенко ухудшилось, из-за кожной сыпи она стала принимать гормоны

Об этом сообщила дочь политика Евгения Тимошенко сегодня журналистам в Харькове, возле центральной клинической больницы №5, где в настоящее проходит курс лечения экс-премьер.

"На следующей неделе, скорее всего, приедет сюда профессор Айнхойпль или доктор Хармс", - сказала Е.Тимошенко

По ее словам, сейчас немецкие врачи обмениваются информацией с украинскими медиками и знают, что после отъезда доктора Лутца Хармса физиотерапия и медикаментозное лечение болей в спине не проводились.

По словам Е.Тимошенко, «доктор Л.Хармс видел кожное высыпание и посоветовал отменить пока процедуры, связанные с лечением спины и даже физкультуру».

Е.Тимошенко сообщила, что лечение кожной болезни Ю.Тимошенко ведется с помощью гормональных препаратов.

При этом Е.Тимошенко отметила, что в последнее время у ее матери боли в спине усилились, поскольку ей отменили даже обезболивающие препараты.

Она не исключила, что Ю.Тимошенко попытаются доставить на судебное заседание по делу о финансовых нарушениях корпорации "Единые энергетические системы Украины" 23 июля.

"Они, конечно, делают все возможное, чтобы привезти ее в суд 23-го, но везти ее в суд не только незаконно, но и противоречит медицинскими рекомендациям. Она находится на лечении в больнице, у нее боли в спине. Ее нахождение в суде физически невозможно", - сказала Е.Тимошенко.