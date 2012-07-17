Гендиректор ТВі допускает, что скоро может быть арестован

Об этом говорится в распространенном им обращении к Президенту Украины Виктору Януковичу и председателю Государственной налоговой службы Александру Клименко.

"До того, как я узнал о возбуждении дела, мне позвонили из районной поликлиники по месту моей регистрации и сообщили, что туда приходили налоговые инспекторы с требованием предоставить им мою медицинскую карточку. Такое, как правило, делают перед тем, как хотят посадить в тюрьму человека с целью, чтобы гражданин не обращался к врачам, потому что якобы нет для этого причин", - написал В.Княжицкий в своем блоге на "Украинской правде".

Гендиректор ТВі подчеркнул, что, согласно законодательству, наказание за нарушения, которые ему инкриминируются, не предусматривает лишение свободы. По его словам, закон предусматривает в таком случае взыскание штрафа "в почти полмиллиона гривен и конфискацию имущества". "Но приход налоговиков в поликлинику свидетельствует о том, что, возможно, против меня возбуждено и другое дело, которое предусматривает другую меру пресечения", - считает Н.Княжицкий.

"Я требую немедленного закрытия уголовного дела против меня и прекращения давления на независимый канал, а также извинений передо мной и нашими журналистами. Требую от вас в дальнейшем прекратить давление на независимые СМИ и соблюдать законодательство и принципы демократии", - заявил Н.Княжицкий.

Гендиректор телеканала также сообщил В.Януковичу, что уголовное дело возбудил "старший следователь ОРУД СУ ГНС в городе Киеве, капитан налоговой милиции Б.О.Трачук".

"Украинское правительство должно нашему телеканалу средства. Правительство должно нам вернуть деньги, которые мы в виде налога на добавленную стоимость оплатили Украинскому государству. Премьер-министр регулярно рассказывает, что государство успешно всем возвращает НДС. Нам не вернули. Кроме того, еще и возбудили против меня лично уголовное дело за то, что нам должны", - отметил Н.Княжицкий.

Гендиректор ТВі считает "действия подчиненных А.Клименко и его самого противозаконными и преступными". "Накануне выборов работу нашего канала украинская власть хочет заблокировать. Мы информируем об этом все международные организации, которые занимаются вопросами демократии и свободы слова, и иностранные правительства. Мы благодарны украинским гражданам, журналистам и политическим силам и лично политикам, которые поддержали меня лично и наш телеканал", - подчеркнул в своем обращении к В.Януковичу Н.Княжицкий.

Гендиректор телеканала также обнародовал полный текст постановления о возбуждении уголовного дела и юридическом заключении юристов канала.

Как сообщал УНИАН, 12 июля Государственная налоговая служба в г. Киеве заявила, что 28 апреля по результатам проведения внеплановой документальной проверки телеканала Тві было выявлено нарушение – занижение подлежащего к уплате в бюджет НДС на сумму свыше 3 млн грн. На основании этого было возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит» (телеканал ТВі) Николая Княжицкого – согласно ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

9 июля Шевченковский районный суд Киева вынес постановление об изъятии оригиналов документов у служебных лиц ООО «Телерадиокомпания «Телерадиосвит», а 12 июля это постановление было оглашено руководству предприятия. В тот же день руководство управления налоговой милиции ГНС в г. Киеве изъяло документацию предприятия.

Юристы ТВі заявили о намерении обжаловать постановление Шевченковского райсуда Киева о выемке документов телекомпании.