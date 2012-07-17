Стецькив считает, что голодовкой прошибить регионалов не получится

Об этом заявил народный депутат от фракции НУНС Тарас Стецькив, пишет Gazeta.ua.

"Это не достаточно эффективное средство, чтобы заставить президента Януковича не подписать закон. Прежде чем начинать голодовку, надо было хорошо поставить цель и знать, как из голодовки выйти. Они голодают против закона, который еще не подписан. Получается, что цель размыта. Я по своему опыту знаю, что Партию регионов таким методом, как голодовка, не заставят ничего изменить", - сказал он.

Политик сообщил, что не знает, будет ли внеочередная сессия парламента, на которой могут рассмотреть вопрос об отставке спикера Владимира Литвина и вице-спикера Николая Томенко и назначении нового спикера.

"Она может быть 31 июля, а может и не быть. Если Литвин сейчас не подпишет новый закон, и документ не пойдет на подпись президенту, то я думаю, что внеочередную сессию имеет смысл проводить только из-за одного вопроса - снять Литвина, поставить ручного спикера, который подпишет закон об основах языковой политики", - рассказал Стецькив.

По его словам, в Партии регионов достаточно людей, которые проголосуют за "технического" спикера.

"Предложение Литвина о повторном рассмотрении языкового закона постатейно "Регионами", скорее всего, будет отвергнуто. Для них такая постановка вопроса означает, что прошлое голосование было с нарушением", - "считает нунсовец".