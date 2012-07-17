Власенко говорит, что узнал девушку, которая облила его зеленкой

Девушкой, которая облила зеленкой защитника экс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко, может быть представитель организации «Молодые регионы» Мария Столярова.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам Сергей Власенко.

"Девушка, которая меня облила, очень похожа на ту девушку, Марию Столярову", - сказал Власенко.

Как отмечает издание, Мария Столярова, 1988 года рождения, является заместителем руководителя харьковской Октябрьской райорганизации Молодых регионов.

Она является активным участником различных акций, в том числе против немецкого врача Тимошенко - Лутца Хармса в аэропорту, отмечает УП.

Сам Власенко сообщил, что официальное письменное заявление в милицию подаст во вторник, а в понедельник он сделал лишь устное заявление.

"Письменное заявление я подам только сегодня. На тот момент, когда я общался с милицией вчера, я еще не получил информацию об этой девушке. На сегодня, эта девушка очень похожа на ту, которая это делала. Я об этом сообщу", - сказал он.

16 июля, возле больницы «Укрзализныци» в Харькове неизвестная женщина облила Власенко зеленкой. У него полностью было облито зеленкой лицо и футболка.

С.Власенко заявил, что обратится в милицию с официальным заявлением по поводу нападения.

В свою очередь Мэр Харькова Геннадий Кернес выразил уверенность, что защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко сам "облился зеленкой" ради пиара.