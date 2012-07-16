Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии Г.Кернеса.

Он отметил, что оппозиционеры свезли в Харьков «несколько сотен политических «заробітчан», которые сначала протестовали возле Качановской колонии, где отбывает наказание Ю.Тимошенко. «Потом этих же самых людей вы перетащили к зданию Апелляционного суда. Десятками «КАМазов» коммунальные службы города вывозили с этих мест мусор, оставленный вашими сторонниками. Теперь центром политической борьбы вы пытаетесь сделать медицинское учреждение «Укрзалізниці», где лечатся сотни людей», - заявил Г.Кернес, обращаясь к С.Власенко.

«Я понимаю, что 15 июля в Харькове впервые за последние 40 лет был зафиксирован температурный максимум - 35,1 градуса (жары). Но это не дает вам повода уже на следующий день обливаться зеленкой. Это была акция политического самопиара с целью обратить на себя внимание. Почему никто из множества репортеров так и не зафиксировал момента, когда на вас якобы вылили зеленку? Почему уже второй раз таинственным злоумышленникам удается скрыться незамеченными? Почему сегодня вы в первую очередь обратились не к врачам, с просьбой промыть глаза от едкой жидкости, а побежали к журналистам? Ответ простой – никакого злоумышленника не было. А были ваши подручные, которые находятся у вас на зарплате», - отметил Г.Кернес.

По его мнению, С.Власенко преследует цель обратить на себя внимание и «еще заработать на этом гонорар и политические дивиденды». «И ваша готовность облиться зеленкой говорит о том, что в своих нечистоплотных методах ведения политической борьбы вы готовы использовать любую грязь. Вы постоянно оскорбляете власть, но при этом вся ваша деятельность сосредоточена на одном – личном обогащении…», - заявил мэр Харькова.

По словам Г.Кернеса, Харьков – очень толерантный и гостеприимный город. «Это доказал чемпионат Евро-2012, недавно прошедший в Украине. Ни один харьковчанин так не встречает даже незванных гостей, как вы пытаетесь это представить. Если вы не можете предоставить квалифицированную юридическую помощь вашей подзащитной – то признайтесь в этом честно. А не занимайтесь очернением власти и харьковчан», - заявил мэр.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, возле больницы «Укрзализныци» в Харькове неизвестная женщина облила зеленкой С.Власенко. У него полностью было облито зеленкой лицо и футболка.

С.Власенко заявил, что обратится в милицию с официальным заявлением по поводу нападения.

«Я оформлю заявление в соответствии с требованиями действующего законодательства. Я видел, кто это сделал. Это женщина лет 22-25, невысокого роста, темные волосы, молодая», - сказал он.

Ранее, 13 июля, вблизи этой же больницы неизвестный бросил в сторону автомобиля С.Власенко пол-литровую бутылку из-под сока, наполненную зеленой жидкостью, похожей на зеленку.