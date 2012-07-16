Власенко заявляет, что напавшая с зеленкой хотела выжечь ему глаза(фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге перед больницей после инцидента.

«Я оформлю заявление в соответствии с требованиями действующего законодательства. Я видел, кто это сделал. Это женщина лет 22-25, невысокого роста, темные волосы, молодая», - сказал он.

С.Власенко отметил, что обратится в милицию завтра.

Он отметил, что на здании больницы установлены камеры видеонаблюдения, которые должны были зафиксировать факт нападения.

С.Власенко подчеркнул, что завтра намерен сделать запрос с требованием предоставить копию записей из камер наблюдения. При этом защитник допустил, что такие записи ему под разными предлогами не предоставят.

«Я завтра сделаю запрос к главному врачу ЦКБ №5 Афанасьева о выдаче мне копии записей. Я убежден, что записей не будет, или они напишут, что мы не записываем, а лишь смотрим и тому подобное», - отметил С.Власенко.

Защитник подчеркнул, что нападающая целенаправленно пыталась вылить зеленку именно в глаза.

«К счастью, я был в очках. Если бы не очки, то это была бы большая проблема для глаз. Специально и сознательно человек лил зеленку в глаза. Она переспросила имя и целенаправленно плеснула в лицо. У нее не было цели повредить мне одежду. У нее была цель этой зеленкой выжечь мне глаза. Но меня спасло то, что я ношу очки», - сказал С.Власенко.

Он подчеркнул, что связывает этот факт со своей работой защитника Ю.Тимошенко.

«Я связываю это с двумя вещами: во-первых, с тем, что происходит в Украине вообще, что в Украине построено бандитское государство. А во-вторых, это, бесспорно, связано с моей работой, и с тем, что я являюсь защитником Ю.Тимошенко. Моя работа им как кость в горле», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, возле больницы «Укрзалізниці» в Харькове неизвестная облила зеленкой С.Власенко.

У него полностью были облиты зеленкой лицо и футболка.

Ранее, 13 июля, недалеко от этой же больницы неизвестный бросил в сторону автомобиля С.Власенко поллитровую бутылку из-под сока, наполненную зеленой жидкостью, похожей на зеленку.

Тогда бутылка не долетела до автомобиля и С.Власенко, который стоял недалеко. Брызги от разлитой зеленки попали только на одного из журналистов, который в это время находился поблизости.