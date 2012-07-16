Кличко объяснял россиянам, что в Украине с русским и так все хорошо

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР", об этом В.Кличко сказал во время пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос российских журналистов о том, не боится ли он потерять поддержку русскоязычных сторонников из-за своего участия в акциях протеста против «языкового» закона.

«Если у кого-то есть обеспокоенность судьбой русского языка в Украине – это лишь следствие плохой осведомленности или же сознательных спекуляций, к которым прибегают некоторые СМИ», – сказал В.Кличко.

Он заметил, что в Украине, действительно, состоялись и продолжается ряд акций протеста против принятия «языкового» закона. «Но подчеркиваю – эти акции не были направлены против русского языка. Нужно понимать ситуацию, которая сложилась в Украине. 70% печатных СМИ в Украине издаются на русском языке. Никто и никогда не запрещал мне или кому-нибудь другому общаться на русском языке. Но социология доказывает, что по приоритетности для украинцев «языковой» вопрос находится на 31 месте. На самом деле людей тревожит безработица, отсутствие перспектив, рост цен, некачественные социальные услуги и тому подобное», – заметил В.Кличко.

Политик убежден, что власть сделала попытку поставить на повестку дня языковой вопрос из-за того, что не смогла выполнить ни одного из своих предвыборных обещаний. «Это очевидно – это была попытка отвлечь людей от реальных проблем. Акции протеста, которые власть пыталась разогнать силовыми методами, с помощью слезоточивого газа, на самом деле были направлены против раскола страны и общества через надуманные проблемы», – сказал В.Кличко.

При этом он попросил российских журналистов не спекулировать на этих темах, поскольку в Украине они традиционно поднимаются накануне выборов и вредят единству страны.