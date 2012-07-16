Томенко заявляет, что власть готовит зерновую аферу в стиле Сталина

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Черкассах.

Н.Томенко заметил, что на Черкащине и, вероятно, по всей Украине готовится «зерновая афера». По его мнению, власти так привыкли отчитываться об успехах, что не готовы признать то, что нынешняя организация и проведение жатвы прошли на неудовлетворительном уровне, и Черкасскую область и Украину в целом ожидают непростые времена. Поэтому, по его словам, содержание аферы заключается в том, что разработана целая система, как с помощью «проверенных коммунистических методов от Сталина до Брежнева отчитаться перед народом об очередном большом успехе власти Виктора Януковича».

Н.Томенко сослался на документы, которые ему и депутату Черкасского облсовета Владимиру Гресю передали руководители предприятий. Из данных документов следует, что власти разработали два механизма сделки, по результатам которой можно будет отчитаться об очередной «победе».

Первый, сообщил Н.Томенко, позволяет избежать того, чтобы в статистику территорий, засеянных зерновыми, не попали те поля, на которых урожай в плохом состоянии. Второй механизм, добавил он, имеет четко коррупционный характер. По словам Н.Томенко, этот механизм требует от руководителей хозяйств, которые, как известно, в абсолютном большинстве частные, в обязательном порядке сдать конкретное количество зерна на конкретные предприятия области.

Вице-спикер сообщил, что обратится к министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку для того, чтобы выяснить: это правительственное распоряжение «провести в Украине продрозверстку и отчитаться о чрезвычайно большом количестве собранного зерна» или это инициатива черкасской власти.

Кроме того, Н.Томенко намерен выяснить, давалось ли указание манипулировать статистикой, в частности, ликвидировать те посевы зерна, где урожаи низкие или пострадали от непогоды.

По словам Н.Томенко, оппозиция в Черкасской области считает, что предприниматели имеют право продавать зерно тем, кому считают нужным и соответственно по цене, которую они считают приемлемой для того, чтобы развивать свои хозяйства, а не в том количестве и по указанным адресам, чего в обязательном порядке требуют местные чиновники.