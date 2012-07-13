Кожемякин утверждает, что с властью контактирует только по работе

Руководитель фракции БЮТ-Батькивщина в парламенте Андрей Кожемякин заявляет, что не контактирует с представителями власти в нерабочее время. Об этом он рассказал в интервью изданию Тиждень.

«У меня нет никаких внерабочих отношений ни с кем из партии власти», - заявил Кожемякин.

Бютовец отмечает, что в сессионном зале парламента тоже есть люди, с которыми существует «простое человеческое уважение».

Как утверждает Кожемякин, как председатель фракции он поддерживает деловые отношения с руководителями фракций: Александром Ефремовым, Игорем Шаровым, Петром Симоненко и другими. «Считаю, что это нормально», - отметил он.

«В Верховной Раде работают бывшие правоохранители, с которыми вместе работали: я - в СБУ, они - в МВД или других министерствах. Например, Александр Кузьмук, Валерий Бевз, Василий Грицак и другие. Все эти люди, военные, знают меня еще с предыдущей работы », - отметил Кожемякин.