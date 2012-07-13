Путин после Януковича погостил на вилле Медведчука (видео)

До отлета глава РФ заехал к лидеру общественного движения «Украинский выбор» Виктору Медведчуку. Из видеозаписи, которая оказалась в распоряжении Life News, видно, что Путин приехал в гости далеко заполночь. Крестнице президент преподнес букет цветов и плюшевого мишку. Бывший высокопоставленный украинский чиновник встречал Путина вместе со своей семьей на пороге своего роскошного особняка, расположенного на берегу моря в окрестностях Ялты.

После небольшой экскурсии по дому Путин и Медведчук с семьей прошли на балкон второго этажа, где полакомились фруктами, запивая их шампанским.

Здесь хозяин дома похвастался перед президентом одним из главных украшений резиденции – танцующим фонтаном. Как только гости подняли бокалы, разноцветные струи начали взмывать вверх в такт песни «Город над вольной Невой».

Эту мелодию, напомним, Путин наиграл на фортепиано во время посещения театра в Санкт-Петербурге.

- Супер! - восхитился президент.

Затем фонтаны станцевали под «Отель "Калифорния"» и другие зарубежные песни.