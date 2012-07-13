Янукович рассказал, как семья страдает от его плохой привычки

Как сообщает газета "Известия в Украине" (№ 128 от 13 июля), об этом В.Янукович заявил во время встречи в Крыму с Клубом главных редакторов СНГ, Грузии и Балтии, отвечая на вопрос об изменениях в его жизни после избрания Президентом.

"Я привык к большим объемам работы, и эта привычка не очень хороша, потому что от нее страдает семья. Выходных у меня нет. Работа - 24 часа в сутки. Телефон всегда включен, звонят на него постоянно. Для меня это привычная ситуация. Объемы работы очень большие, но главное, что изменилось – возникло ощущение колоссальной ответственности. Это чувство заставляет постоянно быть в форме", - сказал В.Янукович.