The Daily Beast: Советник Митта Ромни работает на Партию регионов

Группа занимается лоббированием подписания договора об ассоциации между Украиной и ЕС и улучшением отношений Киева и Вашингтона.

«Согласно форм, представленных в мае по закону о раскрытии лоббирования Вин Вебер, бывший конгрессмен штата Миннесота и специальный советник Митта Ромни зарегистрирован лоббистом брюссельской группы, известной как Европейский центр современной Украины (ECFMU). Согласно с их веб-сайтом, миссия группы состоит в том, чтобы добиться заключения соглашения о свободной и всеобъемлющей торговле с ЕС и продвигать укрепление связей с США. Ее основатель и президент Леонид Кожара, является членом парламента от правящей Партии регионов», - сообщает The Daily Beast, которую цитирует Тиждень.

«Вебер вначале поддерживал своего коллегу из Миннесоты Тима Повленти на президентских праймериз. В августе после того, как Повленти выбыл из гонки, Вебер объявил о своей поддержке Ромни и с того времени преимущественно направляет его кампанию в СМИ и является его старшим советником. Впрочем неизвестно, была ли кампания Ромни проинформирована о том, что Вебер в мае стал лоббистом ECFMU», - отмечает издание.

Вебер также является бывшим председателем Национального фонда за демократию (National Endowment for Democracy) - организации, которая предоставляет гранты демократическим общественным организациям по всей Украине. В 2010 году фонд наградил его медалью «За служение демократии».