The Daily Beast: Советник Митта Ромни работает на Партию регионов

09:57, 13 июля 2012
Политика
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Один из ведущих советников кандидата в президенты США от республиканцев Митта Ромни Вин Вебер работает на брюссельскую лоббистскую группу, руководителем которой является член Партии регионов Леонид Кожара.

Вим Вебер работает на лоббистскую организацию регионалов

Группа занимается лоббированием подписания договора об ассоциации между Украиной и ЕС и улучшением отношений Киева и Вашингтона.

«Согласно форм, представленных в мае по закону о раскрытии лоббирования Вин Вебер, бывший конгрессмен штата Миннесота и специальный советник Митта Ромни зарегистрирован лоббистом брюссельской группы, известной как Европейский центр современной Украины (ECFMU). Согласно с их веб-сайтом, миссия группы состоит в том, чтобы добиться заключения соглашения о свободной и всеобъемлющей торговле с ЕС и продвигать укрепление связей с США. Ее основатель и президент Леонид Кожара, является членом парламента от правящей Партии регионов», - сообщает The Daily Beast, которую цитирует Тиждень.

«Вебер вначале поддерживал своего коллегу из Миннесоты Тима Повленти на президентских праймериз. В августе после того, как Повленти выбыл из гонки, Вебер объявил о своей поддержке Ромни и с того времени преимущественно направляет его кампанию в СМИ и является его старшим советником. Впрочем неизвестно, была ли кампания Ромни проинформирована о том, что Вебер в мае стал лоббистом ECFMU», - отмечает издание.

Вебер также является бывшим председателем Национального фонда за демократию (National Endowment for Democracy) - организации, которая предоставляет гранты демократическим общественным организациям по всей Украине. В 2010 году фонд наградил его медалью «За служение демократии».

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