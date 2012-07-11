"Свобода" заявляет об избиении своего сторонника в Харькове

Как говорится в переданном УНИАН сообщении ВО «Свобода», Юрий Гаража возвращался с пикетирования Харьковского горсовета в связи с вынесением им на голосование вопроса о поддержке языкового законопроекта.

Как следует из сообщения, нападение на Ю.Гаражу совершили несколько представителей общественного объединения «Оплот». Активист следовал к метро, когда заметил палатку, в которой собирали подписи за язык. С твердым убеждением, что защищает украинский язык, активист взял в руки письмо с подписями и ручку, но увидел, что подписи собирают в защиту русского языка. В сообщении отмечается, что Ю.Гаража этот факт чрезвычайно возмутил, и он разорвал письмо с подписями.

“Сразу же мужчина почувствовал сильный удар ногой в грудь. Три человека скрутили его и пытались связать веревкой, хотя ни открещиваться от своего поступка, ни убегать господин Юрий не собирался. Прохожие вырвали защитника украинского языка, как раз когда его душили”, - сообщает “Свобода”, также информируя, что прибывшие по вызову правоохранители доставили мужчину в участок в наручниках.

В то же время в сообщении отмечается, что «пострадавшие защитники русского языка» в своих заявлениях утверждают, “что якобы Юрий Николаевич пытался разрушать палатку, нападал на девушек, которые в ней находились, и избил нескольких крепких “оплотовцев”.

«Свободовцы» выражают возмущение тем, что “народная” милиция защищает антиукраинские акции и “дискредитирует украинских патриотов, которые пытаются этому противодействовать”.