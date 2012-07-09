В Житомире прошла акция в защиту украинского языка

Как передает корреспондент УНИАН, митинг состоялся по инициативе Всеукраинского комитета защиты украинского языка.

Участники акции на площади Королева возле Житомирской облгосадминистрации развернули плакаты с лозунгами: "Мова - мати єдності!", "Захистимо мову, захистимо Україну!" и скандировали: "Банду - геть!".

Организаторы раздали участникам акции наклейки на одежду в форме сердечка с надписью "Серце мови - сердце нації!", газеты и листовки.

Поскольку представители власти с участниками акции не встречались, митингующие призывали руководителей Житомирской облгосадминистрации выразить свою позицию по языковому вопросу, какой бы она ни была.

Преподаватели житомирских вузов читали стихотворения украинских и российских поэтов Александра Олеся и Владимира Маяковского.

Также во время митинга было собрано несколько сотен подписей граждан под требованием проведения внеочередной сессии облсовета по языковому вопросу.

Акция завершилась общей молитвой за Украину и сбором подписей за проведение внеочередной сессии Житомирского областного совета по языковому вопросу.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "О принципах государственной языковой политики", что повлекло волну протестов по всей Украине.

Принятый закон, который вступит в силу после подписания Президентом, разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, по меньшей мере, 10% жителей которых разговаривают на этом языке.