В Житомире прошла акция в защиту украинского языка
В Житомире в акции в защиту украинского языка приняли участие около 500 человек, в частности, научные работники, преподаватели вузов, депутаты облсовета от оппозиции.
Как передает корреспондент УНИАН, митинг состоялся по инициативе Всеукраинского комитета защиты украинского языка.
Участники акции на площади Королева возле Житомирской облгосадминистрации развернули плакаты с лозунгами: "Мова - мати єдності!", "Захистимо мову, захистимо Україну!" и скандировали: "Банду - геть!".
Организаторы раздали участникам акции наклейки на одежду в форме сердечка с надписью "Серце мови - сердце нації!", газеты и листовки.
Поскольку представители власти с участниками акции не встречались, митингующие призывали руководителей Житомирской облгосадминистрации выразить свою позицию по языковому вопросу, какой бы она ни была.
Преподаватели житомирских вузов читали стихотворения украинских и российских поэтов Александра Олеся и Владимира Маяковского.
Также во время митинга было собрано несколько сотен подписей граждан под требованием проведения внеочередной сессии облсовета по языковому вопросу.
Акция завершилась общей молитвой за Украину и сбором подписей за проведение внеочередной сессии Житомирского областного совета по языковому вопросу.
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Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада приняла закон "О принципах государственной языковой политики", что повлекло волну протестов по всей Украине.
Принятый закон, который вступит в силу после подписания Президентом, разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, по меньшей мере, 10% жителей которых разговаривают на этом языке.