СМИ: Патриарх Кирилл в Украине отслужит всенощную и разберется в интригах

«Будет богослужение на Владимирской горке. Также он отслужит всенощную в Киево-Печерской Лавре и литургию на площади перед храмом», — сказал пресс-секретарь предстоятеля УПЦ Георгий Коваленко, пишет Сегодня.

Ходили слухи, что Кирилл стал ездить в Украину реже из-за осложний в отношениях с Россией, в частности, по газовому вопросу.

«Это смотря с чем сравнивать. Патриарх Алексий II был лишь два раза за почти без малого два десятка лет. А Кирилл сделал доброй традицией посещать Украину на День крещения Руси», — говорит директор украинского филиала Института стран СНГ и Балтии Владимир Корнилов.

Неофициальная же часть визита будет посвящена недавним конфликтам в УПЦ, которое усилилось во время болезни митрополита Владимира. По словам экспертов, во время своего визита Кирилл может прощупать почву на месте.

«Это будет обычный визит патриарха Кирилла на день равноапостольного князя Владимира. Внимания к нему было бы немного, если бы не предпринятая недавно попытка переворота в УПЦ. Будут разговоры и оценки тех действий. И, поскольку борьба не утихла, допускаю, что интриги тоже будут», — считает руководитель религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский.