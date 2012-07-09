Ющенко намерен идти на выборы в Верховную Раду по списку

Председатель Нашей Украины, третий президент Украины Виктор Ющенко намерен идти на парламентские выборы по списку. Такой вывод можно сделать исходя из его комментария газете «Коммерсантъ-Украина»

На вопрос журналиста идет ли Виктор Адреевич на выборы по списку или по округу, экс-президент ответил следующее:

«Если я пойду по мажоритарке, то сложится впечатление, что я не верю в коллективную победу, а это не так! Я верю, что у нас успешный проект. Поэтому я ограничиваю свою миссию тем форматом, где удобнее всего будет эксплуатировать имя президента Ющенко. И я уже сказал: я не требую своего пребывания ни на первом месте, ни на сотом.

Относительно возможного возглавления списка Ющенко отметил следующее:

«Я не против этого. Я только не хочу, чтобы сложилось впечатление, что для меня самоцель — попасть в парламент. У меня такой самоцели нет».

Отвечая на вопрос добавит ли рейтинг его присутствие в новообразованном проекте НУ, УНП и КУН, Ющенко ответил так:

«Я не буду «присутствовать» в проекте, я буду его возглавлять! И я предлагаю вам, украинцам, альтернативу «ширке». Вам это не нужно? Ваше право. Но дайте мне возможность сказать через четыре месяца: дорогая украинская громада, вы спрашиваете, почему власть такая? Не спрашивайте. У вас был выбор, вы его не сделали, и это — ваша ответственность», - отметил глава НУ.