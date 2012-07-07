Азаров посоветовал украинцам «не переживать» из-за газа: разберемся

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что государство будет потреблять столько российского газа, сколько нужно для жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и на подготовку к зиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил сегодня журналистам в Крыму.

«Мы будем потреблять столько газа, сколько требуется для жилищно-коммунальной отрасли, для народного хозяйства и подготовке к зиме. И ни на один миллиард больше. А та цифра, которая была заложена в этом скандальном договоре, пусть будет на совести того, кто подписывал этот контракт с украинской стороны», - сказал Н.Азаров, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, существует ли на сегодняшний день у Украины финансовые обязательства перед Россией за недобор газа.

Премьер-министр заявил также, что газовый вопрос, возможно, будет обсуждаться среди других тем 12 июля на заседании Межгосударственной Украинско-российской комиссии под председательством президентов двух стран Виктора Януковича и Владимира Путина.

«Разберемся. Предстоят 12 числа переговоры с российской стороной на уровне президентов, недавно у меня были переговоры с моим коллегой. Найдем мы общий язык по всем вопросам, не надо переживать из-за этого», - сказал глава украинского правительства.