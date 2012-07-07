Мирошниченко говорит, что Янукович "не при делах", но Яценюк не верит

"Ни спикер, я откровенно скажу, ни Президент не знали, что происходит в парламенте, при голосовании" за "языковый" закон, заверил он.



По его словам, при принятии закона «никаких подковерных вещей Партия регионов не делала». «Языковой вопрос задекларирован в нашей программе, эта программа была поддержана избирателями нашими, которые ожидают, что мы свои предвыборные обещания будем выполнять», - отметил Ю.Мирошниченко.



По его словам, Президент Украины Виктор Янукович «отменил свою пресс-конференцию в связи с теми событиями, которые развернулись в парламенте».



Зато председатель Совета объединенной оппозиции, народный депутат Украины Арсений Яценюк отметил, что «то, что произошло у нас с законом о языках означает только одно - он (Янукович) еще дальше раскалывает страну». По его словам, Президент Украины "не смог прийти на пресс-конференцию не потому, что его заинтересовал парламентский кризис».



«По его указанию голосовали депутаты закон. По персональному его указанию. Никогда, ни один депутат ничего не сделает без Януковича. При фамилии Янукович им страшно, им памперсы надо брать. Когда бы Партия регионов проголосовала без Януковича? "- заметил А.Яценюк.