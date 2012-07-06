Депутаты прекратили голодовку за «мову»

Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ сказала народный депутат от НУ-НС Ксения Ляпина, принимавшая участие в голодовке.

"Да, мы прекратили голодовку, поскольку промежуточная цель ее достигнута, и закон (о языках) не подписан", - сказала К.Ляпина.