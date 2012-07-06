Депутаты прекратили голодовку за «мову»

20:39, 06 июля 2012
Политика
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Депутаты и общественные активисты прекратили голодовку под Украинским домом в Киеве, поскольку скандальный закон, расширяющий сферу применения русского языка, не подписан ни председателем Верховной Рады, ни Президентом.

Кириленко

Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ сказала народный депутат от НУ-НС Ксения Ляпина, принимавшая участие в голодовке.

"Да, мы прекратили голодовку, поскольку промежуточная цель ее достигнута, и закон (о языках) не подписан", - сказала К.Ляпина.

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