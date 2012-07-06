Депутаты прекратили голодовку за «мову»
20:39, 06 июля 2012Политика
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Депутаты и общественные активисты прекратили голодовку под Украинским домом в Киеве, поскольку скандальный закон, расширяющий сферу применения русского языка, не подписан ни председателем Верховной Рады, ни Президентом.
Депутаты прекратили голодовку под Украинским Домом
Об этом корреспонденту ЛІГАБізнесІнформ сказала народный депутат от НУ-НС Ксения Ляпина, принимавшая участие в голодовке.
"Да, мы прекратили голодовку, поскольку промежуточная цель ее достигнута, и закон (о языках) не подписан", - сказала К.Ляпина.
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