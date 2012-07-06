Томенко требует проголосовать его отставку сегодня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко заявил на брифинге.

«Я требую от парламентского большинства сегодня рассмотреть вопрос о моей отставке и удовлетворить его», - сказал вице-спикер.

Н.Томенко отметил, что его позиция в этом вопросе является принципиальной.

«Мое заявление об отставке не является шагом самостоятельным, а является шагом политическим и продуманным», - сказал он.

По словам Н.Томенко, голосование за языковой закон показало, что в Украине нет независимого парламента.