Томенко требует проголосовать его отставку сегодня
11:55, 06 июля 2012Политика
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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко настаивает, чтобы парламент сегодня рассмотрел и удовлетворил его заявление об отставке с должности вице-спикера
Николай Томенко говорит, что шаг обдумал
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко заявил на брифинге.
«Я требую от парламентского большинства сегодня рассмотреть вопрос о моей отставке и удовлетворить его», - сказал вице-спикер.
Н.Томенко отметил, что его позиция в этом вопросе является принципиальной.
«Мое заявление об отставке не является шагом самостоятельным, а является шагом политическим и продуманным», - сказал он.
По словам Н.Томенко, голосование за языковой закон показало, что в Украине нет независимого парламента.
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