Два губернатора против языкового закона

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили заместитель председателя Тернопольской облгосадминистрации по гуманитарным вопросам Петр Гоч и председатель Ивано-Франковской ОГА Михаил Вышиванюк.

«Закон об основах языковой политики, который был принят Верховной Радой во втором чтении, должен быть ветирован - это наше глубокое убеждение. Сейчас идет речь даже не о содержании закона, а о том, что он вносит глубокий раскол в украинское общество. На данном этапе Украина должна быть единой и могущественной державой, ибо перед нами стоят огромные вызовы. Поэтому мы, как представители государственной власти, и я, как представитель Партии регионов, будем обращаться к Президенту с просьбой ветировать этот закон», - сказал П.Гоч на сессии облсовета.

В свою очередь перед сессией Ивано-Франковского облсовета М.Вышиванюк напомнил, что и раньше выступал против языкового закона. «Я на прошлом митинге говорил, что категорически против принятия такого закона, - подчеркнул губернатор. - Я за то, чтобы в Украине был единственный украинский государственный язык».

«Буду ехать на встречу с Президентом, доводить до его сведения, что творится в области, в западном регионе, среди народа. Этот закон вызвал большие возмущения, недовольство. Буду убеждать Президента в том, чтобы закон не был подписан», - добавил М.Вышиванюк.