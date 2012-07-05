Огрызко поблагодарил нардепа Палицу за законопроект об обязательном владении украинским

«О чем закон? Об очень правильной вещи: все государственные служащие обязаны владеть, а при исполнении своих обязанностей - использовать украинский язык. Если хочешь стать государственным служащим - надо обязательно сдавать экзамен по украинскому», - отметил Огрызко.

По мнению Огрызко, от законопроекта есть еще один позитив - вводится система периодической пересдачи экзамена для всех госслужащих по владению государственным языком.

«Автору - огромное спасибо от всех, для кого Родиной является именно Украина, а не соседнее государство. Убежден - это лишь первый шаг. До этого в основном составляли концепции, а теперь, наконец, настало время конкретных законов. Надеюсь, их будет несколько, в том числе и о языковых правах национальных меньшинств», - заявил экс-министр.

«Будут ли они шанс быть одобренным этим составом парламента? Не имею никаких иллюзий. Но они станут очень важными наработками для нового, подлинно демократического и украинского парламента. А об этом - позорном - мы просто забудем», - отметил Огрызко.

Напомним, народный депутат от фракции НУНС Игорь Палица в среду, 4 июля, внес в Верховную Раду законопроект № 10700 «Об обязательном владении и использовании государственного языка».

Законопроектом предлагается сделать владение украинским языком и его обязательное использование при исполнении служебных обязанностей основанием для приема на работу и пребывания на должности в госструктурах.