Возле Украинского дома пострадали десять милиционеров

Об этом УНИАН сообщили в УСО МВД Украины.

«Более 10 травмированных работников милиции - именно столько правоохранителей сегодня обратились за медицинской помощью к врачам. Травмы различной степени милиционеры получили во время охраны общественного порядка возле Украинского дома», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «на неоднократные предупреждения сотрудников милиции о прекращении нарушений правопорядка, участники акции не обращали внимания и продолжали избивать дубинками, бросать бутылки с водой, хватать за форменную одежду, выхватывать фрагменты защитного снаряжения и срывать шлемы».

При этом в милиции сообщают, что «правоохранители, учитывая ситуацию, вынуждены, как крайнюю меру, применить специальные средства».

«Кроме того, травмированы одного из работников ГАИ. Инцидент произошел именно тогда, когда офицер попросил убрать транспортное средство,припаркованное в неположенном месте с нарушением правил дорожного движения. За рулем автомобиля находился один из народных депутатов, который проигнорировал законное требование милиционера. Начал движение в сторону лестницы Украинского дома, во время которого совершил наезд на офицера ГАИ. На место происшествия была вызвана карета скорой помощи, офицеру оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали с предварительным диагнозом - перелом ноги. Участники акции такое демонстративное нарушение правил дорожного движения поддержали, создав «живой коридор» для проезда автомобиля и мешая сотрудникам ГАИ остановить автомобиль», - отмечается в сообщении. .

Учитывая, что в собранных материалах усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 345 Уголовного Кодекса Украины - умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей, материалы направлены прокурору Шевченковского района города Киева для принятия решения.