У Порошенко «сердце болит» из-за противостояния за языковой закон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня во время пресс-конференции.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает действия депутатов Партии регионов во время принятия языкового закона 3 июля, и не собирается ли он в отставку в связи с этим, П.Порошенко сказал: «Я считаю, что я работаю эффективно, и никто мне не может препятствовать работать. Как только я почувствую, что мой труд является неэффективным или я не способен выполнять те задачи, которые я поставил перед собой и которые на сегодняшний день должны работать в интересах государства, безусловно, я приму соответствующее решение».

Комментируя принятие языкового закона, П.Порошенко привел пример того, что во время проведения финала Евро-2012 в Украине была создана очень позитивная атмосфера, и в частности улучшился имидж Украины в мире, и украинские политики должны были воспользоваться этим. «Это была фантастическая атмосфера, когда ты едешь по городу, когда все с тобой здороваются в основном на украинском языке, когда все от Донецка и Харькова и до Львове носят государственные флаги, когда у иностранцев светятся глаза – каждый, кто в то время на улице или на стадионе гордился своей страной. Украина объединилась, и я очень радовался этому», - сказал П.Порошенко.

Министр отметил, что когда он встречался с иностранцами, он получал «искреннее удивление, даже зависть», когда большинство иностранцев, которые были во время Евро-2012 в Украине, говорили, что их страны не смогли бы создать такую гостеприимную атмосферу во время чемпионата, которая была в Украине.

«Страна должна была воспользоваться подобным уникальным впечатлением миллионов и миллионов европейцев. Вместо того, чтобы мы продлили, использовали этот чрезвычайно большой позитив, который создали украинцы, к сожалению, парламентарии предприняли очередные шаги для создания абсолютного надуманного противостояния. Безусловно, что у меня сердце очень болит за это и я абсолютно уверен, что сегодня это уже из политического превращается в экономический фактор. Конечно, я этого не разделяю», - сказал П.Порошенко.