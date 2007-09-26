ЦИК отменила свои разъяснения о гражданах, пересекших госграницу

Центральная избирательная комиссия отменила свое постановление о разъяснениях, касающихся использования территориальными избирательными комиссиями и окружными избирательными комиссиями данных Государственной пограничной службы Украины в отношении граждан, которые пересекли госграницу Украины и не вернулись до начала составления избирательных списков.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было сегодня принято на очередном заседании ЦИК.

Как отметила один из членов ЦИК Тамара АСТАХОВА, постановление отменено в связи с тем, что разъяснения заключают в себе нормы, которыми частично изменяется прямая норма закона о выборах народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия 25 сентября утвердила разъяснение относительно применения положений Закона "О выборах народных депутатов Украины" в части уточнения участковыми избирательными комиссиями (УИК) списков избирателей на основании сведений, полученных окружными избирательными комиссиями (ОИК) от органов государственной пограничной службы. В частности ОИК, которые получили сведения от пограничной службы, должны передать их в УИК на бумажных носителях. На заседании УИК решение принимается отдельно по каждому гражданину, который выехал за границу и не вернулся за три дня до выборов.

Кроме того, данные, которые пришли из пограничной службы, должны полностью совпадать с данными списков избирателей. В другом случае, члены УИК не имеют права исключать из списков избирателей того или иного гражданина, говорилось в разъяснении ЦИК.

Напомним, 18 сентября КС начал слушание по делу по предоставлению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно несоответствия Конституции Украины (неконституционности) положения частей девятой, десятой, восемнадцатой статьи 102 (три) Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» в части исключения из списков избирателей соответствующей участковой избирательной комиссией лиц, которые по сведениям, подающимся органами Государственной пограничной службы за три дня в окружные избирательные комиссии, фактически пересекли государственную границу Украины и на момент представления сведений отсутствуют данные об их возвращении на территорию Украины.

Президент считает, что предусмотренное законом обязательное исключение граждан из списков избирателей является непосредственным ограничением конституционных избирательных прав граждан Украины и не отвечает статьям 38, 64, 70, 71 Основного Закона. Поэтому введение дополнительного ограничения права граждан свободно избирать в органы государственной власти не отвечает также и положениям части третьей статьи 22 Конституции Украины.