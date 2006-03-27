На выборах мэра Харькова лидирует Михаил Добкин

На выборах Харьковского городского головы кандидат от Партии регионов, народный депутат Украины Михаил ДОБКИН набрал большинство голосов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба регионального штаба Партии регионов со ссылкой на результаты экзит-пола, проведенного организацией «New Image Market Group».

По данным ее исследования, М.Добкин набрал 45,3% голосов избирателей. За нынешнего мэра Владимира ШУМИЛКИНА (член партии “Наш союз Наша Украина”, самовыдвиженец) проголосовали 28,5% харьковчан.

Третье место в борьбе за кресло мэра заняла 1-й секретарь Харьковского обкома Компартии Украины, народный депутат Украины Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ – 6,6%.

Организацией «New Image Market Group» было опрошено на выходе с избирательных участков 5 тысяч избирателей.