Ющенко: чиновник поймёт, что ответственен перед народом, а не перед паханами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что у депутатов должна остаться лишь политическая неприкосновенность. Об этом он сказал во время регионального телемоста из Львова «Задачи для будущего правительства».

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в нашем государстве не будет порядка и честных правоохранительных органов, пока будет существовать «каста неприкосновенных в 450 человек».

Глава государства в который раз отметил необходимость отмены депутатской неприкосновенности, произнеся свой лозунг «закон должен быть один для всех».

В.ЮЩЕНКО считает, что лишь после отмены неприкосновенности, а за ним и больших льгот для народных депутатов, чиновник, в том числе и прокуратуры, и судов, поймет, что он ответственен перед народом, «а не перед паханами», которых он должен обслуживать.