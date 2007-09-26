Регионалов насмешили туалетная бумага и зеленка

Руководитель Киевской организации Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ отрицает подкуп киевлян в интересах Партии регионов и назвал соответствующие заявления провокациями.

Об этом он сказал сегодня в интервью УНИАН.

«Я думаю, что это определенные провокации от наших оппонентов, которые начались в последние два дня. И я скажу, что это началось после нашей пресс-конференции, где мы отреагировали на заявления руководителя Киевского штаба БЮТ Анатолия СЕМИНОГИ и представителя Киевского штаба «Нашей Украины – Народной самообороны» о том, что нет никаких проблем со списками избирателей Киева», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

По его словам, на пресс-конференции “регионалов” были озвучены «достаточно вопиющие факты» относительно списков избирателей в столице. В частности, установлено, что лишь на одном участке в Подольском районе было дополнительно приписано около 600 лиц, из которых 300 были двойниками.

Кроме того, было поставлено в известность, что в списки внесены граждане Узбекистана и Латвии, а также шла речь о студентах, окончивших свое образование еще два года назад и уже не проживающих в Киеве. «После озвучения этой информации начались эти обвинения в адрес Партии регионов, хотя мы никогда подобным не занимались, то есть никогда подобной «агитации» Партия регионов не проводила», - отметил В.ГОРБАЛЬ.

Он также отметил, что “вообще смешно” выглядит перечень того, что якобы предлагает Партия регионов избирателям в обмен на их голоса.

«Я убежден, что ни одному из социальных работников даже в голову такое не может прийти», - сказал он, комментируя заявления относительно раздачи избирателям пайков, в которые входит туалетная бумага и, в частности, зеленка.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября НУ-НС заявил, что в Киеве социальная служба Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО раздает агитационные пакеты от Партии регионов.

В частности, по данным НУ-НС, в штаб блока в столице обратилась сознательная киевлянка, которой из социальной службы мэра в квартиру принесли агитационный пакет от Партии регионов. В пакете было 11 предметов: два рулона туалетной бумаги, бутылка масла, стиральный порошок и средство для мытья посуды “GALA”, вата нестерильная, две пачки анальгина, две баночки зеленки и настойка календулы.