Умер советник Януковича

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования родным и близким советника Президента Петра Германчука в связи с его смертью, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Склоняю голову в глубокой скорби и горюю вместе с Вами. Светлая память о Петре Кузьмиче навсегда останется в наших сердцах», - говорится в соболезновании Президента Украины.

П.Германчук умер на 61-м году жизни. Он был депутатом Верховной Рады Украины ІІ созыва, министром финансов (1994-1996 гг.).